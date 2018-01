Le partite della 20ª giornata di Serie A

La 20ª giornata di Serie A – la prima del girone di ritorno – si giocherà fra oggi e sabato, in anticipo per via dell’Epifania. Le prime due partite sono in programma stasera: alle 18 c’è Chievo Verona-Udinese e alle 20.45 inizia Fiorentina-Inter, una delle partite più attese di questo turno. Gli incontri previsti domani, invece, si giocheranno dalle 12.30, orario di inizio di Torino-Bologna, alle 20.45. Fra le partite più attese ci sono Napoli-Hellas Verona, Roma-Atalanta e Cagliari-Juventus. Al termine della 20ª giornata, la Serie A si prenderà due settimane di pausa e riprenderà il prossimo 21 gennaio.

Venerdì 5/1

Ore 18.00

Chievo Verona – Udinese

Ore 20.45

Fiorentina – Inter

Sabato 6/1

Ore 12.30

Torino – Bologna

Ore 15.00

Benevento – Sampdoria

Genoa – Sassuolo

Milan – Crotone

Napoli – Hellas Verona

Spal – Lazio

Ore 18.00

Roma – Atalanta

Ore 20.45

Cagliari – Juventus

Il Napoli ha concluso il girone di andata al primo posto, seguito a un punto dalla Juventus. L’Inter invece ha perso parecchi punti nell’ultimo mese e ora è terzo, già abbastanza lontano dalle prime due.

1) Napoli 48

2) Juventus 47

3) Inter 41

4) Roma 39*

—————————————— ↑ Champions League

5) Lazio 37*

6) Sampdoria 30*

7) Udinese 27*

—————————————— ↑ Europa League

8) Fiorentina 27

9) Atalanta 27

10) Torino 25

11) Milan 25

12) Bologna 24

13) Chievo 21

14) Sassuolo 21

15) Cagliari 20

16) Genoa 18

17) Spal 15

—————————————— ↓ Retrocessione

18) Crotone 15

19) Hellas Verona 13

20) Benevento 4

* = una partita in meno