È morta Marina Ripa di Meana

È morta la stilista e scrittrice Marina Ripa di Meana, considerata una celebrità sin da giovane. Aveva 76 anni era da tempo malata di tumore. Ripa di Meana, che è nata Marina Elide Punturieri, ha iniziato la sua carriera come stilista, ha avuto diverse relazioni con uomini importanti dell’aristocrazia romana – fra cui Alessandro Lante della Rovere e Carlo Ripa di Meana – ma è diventata celebre soprattutto grazie alle sue apparizioni televisive in più ruoli. Nella sua carriera ha anche scritto una decina di libri, molti dei quali autobiografici. Più di recente era diventata un’attivista per i diritti degli animali. A maggio aveva parlato pubblicamente della sua malattia, di cui soffriva da 16 anni, in una trasmissione tv ospite da Barbara d’Urso.