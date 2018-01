Fiorentina-Inter è il secondo anticipo della 20ª giornata di Serie A. È in programma stasera alle 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze e sarà arbitrata da Paolo Valeri.

Nella prima giornata di andata, giocata lo scorso agosto, l’Inter ha battuto la Fiorentina 3-0. Da lì in poi ha mantenuto l’imbattibilità in campionato fino a dicembre, mese in cui ha peggiorato di colpo le sue prestazioni. Ora non vince da tre turni e si è staccata dalle prime due in classifica, Napoli e Juventus. La Fiorentina, invece, ad agosto era ancora una squadra nuova e incompleta. Negli ultimi turni, tuttavia, ha mostrato dei piccoli miglioramenti che le hanno permesso di salire all’ottava posizione in classifica, in piena zona Europa League.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-3-3) Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi

Dove vedere Fiorentina-Inter in streaming e in diretta tv

Fiorentina-Inter verrà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.