Cosa c’è stasera in TV

In televisione stasera c’è un film che difficilmente avrete visto al cinema se non avete bambini nella vostra vita, ma che magari può interessarvi recuperare: è Cenerentola di Kenneth Branagh, che un paio di anni fa incassò un bel po’ al cinema. In alternativa c’è Robert De Niro che fa – ovviamente – il boss mafioso, ma non a New York (almeno non nella maggior parte del film) bensì in Normandia. C’è poi del pattinaggio artistico, o un film su un condottiero kazako del Settecento.

Rai Uno

21.25 – Cenerentola: film del 2015 di Kenneth Branagh, remake del film di animazione della Disney del 1950 e ispirato all’omonima fiaba. La protagonista è Lily James, precedentemente conosciuta per Downton Abbey, ma c’è anche Cate Blanchett. Ottenne un gran successo economico, e un discreto successo di critica.

Rai Due

21.05 – Unici – Renzo Arbore, Una vita a tutto Swing: è un programma di Rai Due che si occupa di persone molto famose nell’ambito dello spettacolo. La puntata di oggi è dedicata ai 50 anni di carriera di Renzo Arbore.

Stasera alle 21.05 @Renzo_Arbore sarà il protagonista della puntata di #Unici. Un viaggio nel mondo di Renzo, colorato e mai banale insieme a compagni di viaggio, amici e collaboratori come @Fiorello @StefanoBollani @ninofrassicaoff @casalaurito 👉 https://t.co/JSU263FRQk pic.twitter.com/N5QQKNiWea — Rai2 (@RaiDue) January 5, 2018

Rai Tre

21.30 – Il sapore del successo: film del 2015 di John Wells, con Bradley Cooper e Sienna Miller. Il protagonista è uno chef stellato con un ristorante a Parigi, che va in rovina per la sua dipendenza da alcol. Dopo un periodo di riabilitazione riapre un ristorante a Londra, circondandosi di chef molto capaci e provando a risolvere i suoi problemi.

Rete 4

21.15 – Cobra: film del 1986 con Sylvester Stallone, che stavolta fa un poliziotto specializzato che deve salvare le persone tenute ostaggio in un supermercato da una setta.

Canale 5

21.15 – Sacrificio d’amore: sesta puntata di «una romantica storia ambientata nelle spettacolari cave di marmo di Carrara che si snoda dal 1913, ultimo anno della Belle Epoque, attraverso tutta la Prima Guerra Mondiale». I protagonisti sono Francesco Arca e Francesca Valtorta.

Italia Uno

21.25 – Gran galà del ghiaccio: spettacolo di intrattenimento di pattinaggio artistico, condotto da Elenoire Casalegno e Guido Bagatta.

La7

21.10 – Nomad – The Warrior: film storico e d’avventura kazako del 2005, prodotto da Milos Forman. Parla di Ablai Khan, condottiero discendente di Gengis Khan.

TV8

21.25 – Italia’s Got Talent, Best Of: le migliori esibizioni del talent show di Sky. L’edizione di quest’anno è stata vinta dal trio comico Trejolie.

Talmente bravi che non smetteresti mai di rivederli 😍

Stasera godetevi il Best of di #IGT al tasto 8 📺 pic.twitter.com/fUPfFmoCOB — TV8 (@TV8it) January 5, 2018

Rai 4

21.05 – Criminal Minds: tre episodi della nona stagione della serie tv sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. Stasera andranno in onda gli episodi 19, 20 e 21 della nona stagione.

Alle 21.00 #CriminalMinds Stagione IX episodi 19-20-21: "La realtà dimenticata", "Relazioni di sangue" e "Che succede a Mecklinburg…" pic.twitter.com/gAWjxa5RTK — Rai4 (@RaiQuattro) January 5, 2018

Rai Movie

21.10 – Cose nostre – Malavita: film del 2013 di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones. È un po’ una commedia e un po’ un thriller, e parla della famiglia di un boss mafioso italoamericano che si pente e viene messo a vivere in Normandia dal programma protezione testimoni dell’FBI. Ma la sua famiglia si porta dietro un po’ di abitudini malavitose anche lì.

Iris

21.15 – Timeline: film del 2003 con Paul Walker, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton. Un gruppo di archeologi ritrova una pergamena del Trecento che contiene una richiesta d’aiuto del loro direttore degli scavi: si parla di viaggi del tempo, ovviamente.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Genius

Sky Cinema Family

21.15 – Trolls

Sky Cinema Comedy

21.15 – Ricomincio da capo

Oppure

Su Netflix oggi esce The End of the Fucking World, una serie strana di cui si parla bene.