L’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” uscirà nel 2019

L’ottava e ultima stagione della serie fantasy Game of Thrones uscirà nel 2019, ha detto HBO, il network che la produce. Non c’è ancora un mese di uscita, ma vorrà dire che passerà almeno un anno e mezzo dalla messa in onda della settima, trasmessa la scorsa estate. Le riprese dell’ottava stagione – che sarà fatta di sei episodi – sono cominciate da poco, e si prevede andranno avanti fino a metà del 2018. Casey Bloys, capo della programmazione di HBO, ha detto che verranno filmati diversi finali, per evitare che informazioni e spoiler dal set e dalla produzione finiscano su internet.