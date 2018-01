Dal primo gennaio 2018 è entrata in vigore una nuova legge che regola la distribuzione dei sacchetti leggeri e ultraleggeri dei supermercati: dice che i sacchetti con spessore della singola parete inferiore a 15 micron (quelli comunemente usati per imbustare frutta e verdura e alimenti freschi come carne e salumi) devono essere biodegradabili e compostabili, certificati da enti appositi. I sacchetti devono ora essere distribuiti a pagamento e, come già accadeva per le normali buste della spesa, il prezzo deve finire sullo scontrino.

La legge, approvata lo scorso agosto, converte il decreto legge 2017 n. 123, Disposizioni urgenti per la crescita economica del mezzogiorno. Riprende una direttiva europea del 2015 che introduceva nuove misure sull’uso dei sacchetti leggeri: nel gennaio 2017 l’Unione Europea aveva anche avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento delle nuove regole. I sacchetti leggeri sono riutilizzati meno frequentemente rispetto alle borse più spesse, e per questo motivo diventano più rapidamente rifiuto: le borse di plastica sono tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari, e una minaccia per gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo. Secondo la legge, i nuovi sacchetti dovranno essere composti da materiali biodegradabili per il 40 per cento, che diventerà 50 per cento dal primo gennaio 2020 e 60 per cento dal primo gennaio 2021. Per chi non rispetta la nuova legge si prevedono sanzioni che vanno dai 2.500 ai 25 mila euro.

Il costo dei sacchetti

Sarà diverso da un supermercato all’altro, ma l’osservatorio dell’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili ha stimato che la spesa per ogni busta dovrebbe aggirarsi tra 1 e 3 centesimi. Secondo l’analisi Gfk-Eurisko del 2017, le famiglie italiane fanno mediamente 139 spese all’anno; ipotizzando l’uso di tre sacchetti per frutta e verdura a ogni spesa, il costo dei sacchetti dovrebbe essere compreso tra i 4,17 e 12,51 euro per famiglia all’anno.

Si potranno portare da casa?

Quello che ancora non è chiaro è se nei supermercati sarà possibile utilizzare buste portate da casa al posto dei sacchetti biodegradabili a pagamento, o se lo si potrà fare solo con i prodotti acquistati al mercato. Il Fatto Alimentare scrive che questa idea «è stata bocciata dalle catene dei supermercati per motivi igienici (poco plausibili), logistici (impossibilità di controllare i prodotti acquistati se i sacchetti non sono trasparenti), e di sicurezza (contenitori di materiale inadatto al contatto con gli alimenti)», ma spiega che «la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2017 ammette la possibilità di usare borse riutilizzabili, anche se rimanda per il benestare definitivo a un parere del Ministero della salute che dovrebbe valutare gli aspetti igienici e quelli sanitari».

Secondo Federdistribuzione, l’utilizzo di sacchetti portati da casa sarebbe possibile solo a determinate condizioni: le buste dovrebbero essere nuove e integre, conformi a quanto indicato dalla normativa ambientale e igienico sanitaria, idonee al contatto con gli alimenti e dello stesso peso dei sacchetti ultraleggeri distribuiti nei negozi dal primo gennaio 2018. Sicuramente non si potrà usare la stessa busta per più prodotti, visto che devono essere confezionati in sacchetti diversi a seconda del costo.

Il complotto sulla nuova legge: chi è Catia Bastioli?

Negli ultimi giorni è circolata una notizia priva di qualunque verifica secondo cui il governo avrebbe degli interessi a introdurre il nuovo obbligo di pagare i sacchetti, e che la misura avrebbe avuto il secondo fine di favorire una certa azienda “monopolista del settore” con a capo una persona “vicina a Renzi” o “amica di Renzi”. La persona di cui parlano i messaggi-bufala che sono circolati soprattutto su WhatsApp (non sempre citandola direttamente) è Catia Bastioli, imprenditrice e amministratore delegato dell’azienda chimica Novamont. È accostata a Renzi perché partecipò come oratrice alla Leopolda del 2011.

Novamont opera nel settore della plastica biodegradabile, è stata fondata nel 1990 e nel 2016 ha fatturato circa 170 milioni di euro, posizionandosi come leader europeo nella produzione di sacchetti di plastica biodegradabile. La Novamont, in Italia, opera nel settore insieme ad altre 150 aziende, quindi non è un’azienda monopolista. Inoltre l’azienda vendeva i sacchetti anche prima: la nuova legge non gliene farà vendere di più.

Su Repubblica, il direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani ha sostenuto che quella del monopolio sia «un’accusa senza fondamento, le bioplastiche le fanno le maggiori aziende al mondo e anche la difficoltà di approvvigionamento è pretestuosa». In un’intervista data a Repubblica, Catia Bastioli si è difesa dalle accuse, riprese anche da un articolo del Giornale, e ha parlato del suo legame con il segretario del PD dicendo: «Avrò visto Renzi quattro o cinque volte in tutto».

E sia chiaro, nel 2011 non mi ha neppure invitato lui alla Leopolda ma fu Ermete Realacci a dirmi che avevo un progetto interessante e dovevo presentarlo lì. Quando poi Renzi è diventato presidente me ne sono tenuta ben alla larga dalla Leopolda». Grazie alle biobuste a pagamento quanto guadagnerete? «Noi nel 2016 abbiamo fatturato 170 milioni di euro, con circa una quota di mercato del 50% a livello europeo. Se invece parliamo dei numeri del business del bioplastico in Italia sono circa 450 milioni di euro totali, di tutte le imprese, che sono circa 150. […] Ma di chi è la colpa di questo polverone?

«Certo che se si dice alla gente che dovrà pagare 50 euro l’anno… I sacchetti si pagavano anche prima, solo che non venivano evidenziati i costi pagati dai consumatori. Se adesso si dice che hanno un prezzo è per farne utilizzare meno alla gente. Si vuole diminuire la plastica e riutilizzarla per la differenziata. Ma non c’è stata la giusta informazione dal governo».

La risposta di Matteo Renzi

Anche lo stesso Renzi ha risposto alle voci che sono circolate online: ha pubblicato in un post su Facebook e Instagram aggiungendo un sarcastico falso meme.