Le previsioni del tempo per domani, venerdì 5 gennaio

Domani, venerdì 5 gennaio, in Italia ci sarà brutto tempo dappertutto, con le sole eccezioni della Puglia, della Sardegna e della Sicilia. Nel Nord ci saranno nubi compatte sulle Alpi, nebbia e nuvole in pianura, e mare mosso sulle coste. Farà freddo: a Milano non si andrà sopra i 5 gradi, meglio a Roma dove la temperatura massima sarà di 10 gradi. Insomma, andare in giro per saldi – che iniziano proprio domani in quasi tutte le regioni – sarà forse più faticoso del solito. E se avevate già pensato di rimandare a sabato, la situazione non sarà migliore: a oggi sono previste piogge per buona parte della giornata al Nord e nuvole al Centro.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.