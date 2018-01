Lavori bizzarri che non si fanno più

Oggi molti di noi fanno lavori che una o due decine di anni fa nemmeno esistevano o erano molto meno diffusi: c’è chi sviluppa o inventa applicazioni, chi fa il copywriter, il graphic designer o il social media manager, e probabilmente deve spiegare ogni volta che ne parla con nonni e zii cosa fa esattamente per avere uno stipendio. D’altra parte ci sono tanti mestieri scomparsi e dimenticati, che oggi ci appaiono bizzarri o che ci fanno sorridere ma che un tempo erano fondamentali, come quelli che ogni mattina passavano a svegliare gli operai bussando alle finestre del quartiere.

Altri hanno preso forme diverse, pur sopravvivendo in qualche modo: non c’è più chi porta il latte fresco ogni mattina e lo lascia fuori dalla porta di casa, ma ci sono quelli che in bici o motorino consegnano il pranzo ordinato online. I parrucchieri fanno ancora permanenti, ma in modo più rapido e facile che negli anni Trenta; in Giappone quelli che spingono la gente in metro per lavoro esistono ancora, ma nelle foto in bianco e nero degli anni Sessanta fanno tutto un altro effetto.