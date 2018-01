Cosa c’è stasera in tv

I palinsesti serali della tv continuano ad essere affollati di film e poco altro, in attesa che tutti tornino dalle ferie: fa eccezione Rai Uno, che propone il nuovo programma di Alberto Angela sui luoghi da visitare in Italia. Altrove potrete scegliere fra un grande classico come Gli Intoccabili di Brian De Palma, un film che qualche tempo fa fu molto controverso – Laguna Blu – oppure qualcosa di più esotico come La famiglia Belier o La Papessa.

Rai Uno

21.25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori: prima puntata del nuovo programma di Alberto Angela sui luoghi da visitare in Italia, che avrà un formato a metà fra Superquark e un talk show.

Stiamo per iniziare un viaggio straordinario che ci rende orgogliosi di quello che siamo e quello che abbiamo!#Meraviglie, La penisola dei tesori✨ questa sera alle 21.25 su #Rai1 con@albertoangela pic.twitter.com/YxywvjRtAR — Rai1 (@RaiUno) January 4, 2018

Rai Due

21.20 – Quel pazzo venerdì: commedia per famiglie del 2003 con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che interpretano madre e figlia che per uno strano incantesimo si scambiano i corpi per qualche giorno.

📺 Questa sera alle 21.20 non perdete il #film "Quel pazzo venerdì"

Dopo una lite al ristorante cinese, due biscotti della fortuna compiranno la magia ed avverrà uno scambio di corpi tra una madre ed una figlia in continuo contrasto. Con @jamieleecurtis e @lindsaylohan pic.twitter.com/JQdtsuZFV1 — Rai2 (@RaiDue) January 4, 2018

Rai Tre

21.15 – Il coraggio della verità: thriller del 1996 con Denzel Washington, Meg Ryan e Matt Damon. Washington interpreta un colonnello americano che presiede una commissione d’inchiesta per decidere se assegnare una medaglia postuma alla prima donna dell’esercito americano, interpretata da Meg Ryan. Il personaggio di Washington però inizia a dubitare che quello di Ryan si sia comportato in maniera così ineccepibile.

Rete 4

21.15 – The Untouchables – Gli intoccabili: storico e celebrato poliziesco di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro, che racconta la cattura di Al Capone. La colonna sonora è di Ennio Morricone.

Canale 5

21.14 – Le tre rose di Eva: decima puntata della quarta stagione della fiction su tre sorelle e sulle ripetute sparizioni di vari personaggi, che poi vengono cercati da altri personaggi.

Italia 1

21.20 – Colorado: il programma comico di Italia 1. I conduttori di questa edizione sono Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Fubelli.

La7

21.10 – Uno strano scherzo del destino: film con Steve Martin nella parte di un solitario falegname che si ritrova a dover crescere da solo una bambina abbandonata da sua madre poco prima di morire. A distanza di dieci anni, il padre naturale della bambina si presenta a casa di Martin.

Rai Quattro

21.04 – Il mistero di Ragnarok: film fantasy/d’azione norvegese che parla di un archeologo esperto di vichinghi che cercando un tesoro scopre un mostro gigante. Secondo MyMovies tiene botta ai vari film americani dello stesso genere.

TV8

21.20 – Laguna blu: film di notevole successo negli anni Ottanta, incentrato su due giovanissimi naufraghi quasi selvaggi che scoprono di essere attratti sessualmente l’uno dall’altra. La protagonista è Brooke Shields, che all’epoca delle riprese aveva 15 anni (cosa che ai tempi causò varie controversie).

Rai Movie

21.10 – La famiglia Belier: film francese del 2014 su una famiglia francese i cui componenti sono tutti sordi tranne la 16enne Paula.

Iris

21.00 – La Papessa: è un film tedesco ispirato alla leggenda della papessa Giovanna, che secondo alcune cronache medievali regnò alla fine del IX secolo spacciandosi per un monaco. La storia è considerata un mito nato secoli più tardi. La parte di Giovanna è interpretata dall’attrice tedesca Johanna Wokalek.

Sky

Sky Cinema 1, 21.15: Omicidio all’italiana

Sky Cinema Passion, 21: Vento di passioni

Sky Cinema Max, 21: Avatar

Oppure