Per la prima volta il Dow Jones ha raggiunto 25mila punti

Il Dow Jones, il principale indice azionario della borsa di New York, giovedì ha superato i 25mila punti, battendo un nuovo record nella sua salita praticamente ininterrotta degli ultimi mesi. Il risultato non è naturalmente solo simbolico, ma ha anche qualche ritorno pratico ed effetto sui mercati finanziari internazionali. Il picco è stato raggiunto nell’ambito di più di 8 anni di sostanziale crescita, con diversi record battuti nel corso del 2017. Il superamento dei 20mila punti era avvenuto a inizio 2017, poi a novembre scorso era stato battuto il record dei 24mila punti. Secondo diversi analisti, il Dow Jones nei prossimi mesi potrebbe raggiungere i 30mila punti, anche se ci sono preoccupazioni per una crescita così repentina.