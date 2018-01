Dove vedere Juventus-Torino di Coppa Italia in diretta TV e in streaming

Juventus-Torino è l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018. È in programma stasera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà arbitrato da Daniele Doveri.

A poco più di tre mesi di distanza dall’ultimo derby cittadino, Juventus e Torino s’incontreranno di nuovo stasera nei quarti di finale di Coppa Italia. In campionato, il derby di andata giocato a fine settembre è stato vinto 4-0 dalla Juventus, con il Torino che ha concluso la partita con un uomo in meno per l’espulsione di Daniele Baselli alla mezz’ora. La favorita per stasera è ancora la Juventus, che in campionato continua a vincere, con il Torino che invece fatica ancora a trovare una continuità nei risultati, complice l’assenza per infortunio di Andrea Belotti. Chi vincerà stasera si qualificherà alle semifinali, dove incontrerà l’Atalanta, che mercoledì ha eliminato il Napoli. L’altra semifinale è Milan-Lazio.

Le probabili formazioni di Juventus-Torino

Juventus (4-3-2-1) Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain

Torino (4-3-3) Milinkovic-Savic; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Iago, Niang, Berenguer

Dove vedere Juventus-Torino in diretta TV e in streaming

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Juventus-Torino sarà trasmessa in chiaro, in diretta e in esclusiva, dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD o in streaming dal sito o dall’applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming e on demand della Rai. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.