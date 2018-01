Il calendario dell’INPS nel 2018: quando verranno accreditate le pensioni

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha fatto sapere che mercoledì 3 effettuerà il pagamento della rata di gennaio per le pensioni e le altre prestazioni previdenziali. La data coincide con il secondo giorno “bancabile” del mese, cioè il secondo non festivo. Per tutti gli altri mesi dell’anno, i giorni di pagamento delle pensioni saranno i primi giorni bancabili: festività permettendo, quindi, gli accrediti verranno effettuati l’1 di ogni mese.

Nelle prestazioni sono inclusi i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell’INAIL.

Il calendario completo del pagamento delle pensioni per il 2018

gennaio: mercoledì 3, sia per Poste italiane che per le banche

febbraio: giovedì 1, sia per Poste italiane che per le banche

marzo: giovedì 1, sia per Poste italiane che per le banche

aprile: martedì 3 aprile, sia per Poste italiane che per le banche

maggio: mercoledì 2, sia per Poste italiane che per le banche

giugno: venerdì 1, sia per Poste italiane che per le banche

luglio: lunedì 2, sia per Poste italiane che per le banche

agosto: mercoledì 1, sia per Poste italiane che per le banche

settembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche

ottobre: lunedì 1 sia per Poste italiane che per le banche

novembre: venerdì 2 sia per Poste italiane che per le banche

dicembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche