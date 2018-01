Una turista veneta di 55 anni è morta annegata a Praiano, sulla costiera amalfitana, in provincia di Salerno: è stata travolta da un’onda mentre faceva trekking lungo la costa, insieme al marito e a una coppia di amici. Oltre alla donna, altre due persone del gruppo sono cadute in acqua, la quarta si è tuffata per cercare di aiutarle; sono state tutte soccorse dalla Guardia costiera di Amalfi. L’incidente è avvenuto verso le 11 del mattino.