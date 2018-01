Il calendario dell’INPS per l’accredito delle pensioni nel 2018

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato che per il mese di gennaio 2018 i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell’INAIL saranno effettuati mercoledì 3 gennaio, cioè il secondo “giorno bancabile” del mese.

I giorni di pagamento per il 2018 sono stati definiti con una modifica dell’articolo 6 del decreto 65/2015 stabilita dal “milleproroghe”, un decreto legge con dentro un po’ di tutto che viene solitamente approvato ogni anno e in cui vengono, appunto, “prorogate” una serie di norme in scadenza.

Le prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS […] sono poste in pagamento il primo giorno di ciascun mese o i giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2018, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese

Il calendario completo del pagamento delle pensioni per il 2018

Gennaio: mercoledì 3 per Poste italiane e per le banche

Febbraio: giovedì 1 per Poste italiane e per le banche

Marzo: giovedì 1 per Poste italiane e per le banche

Aprile: martedì 3 per Poste italiane e per le banche

Maggio: mercoledì 2 per Poste italiane e per le banche

Giugno: venerdì 1 per Poste italiane e per le banche

Luglio: lunedì 2 per Poste italiane e per le banche

Agosto: mercoledì 1 per Poste italiane e per le banche

Settembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche

Ottobre: lunedì 1 per Poste italiane e per le banche

Novembre: venerdì 2 per Poste italiane e per le banche

Dicembre: sabato 1 per Poste italiane e lunedì 3 per le banche