I film che hanno incassato di più nel 2017, in Italia e nel mondo

La vera stagione cinematografica non finisce con la fine dell’anno solare ma con la cerimonia degli Oscar, che quest’anno si terrà il 4 marzo. Alcuni dei film che puntano ai premi principali, quelli con cast stellari e grandi produzioni, escono quindi nei primi due mesi del nuovo anno, ed è a quel punto che si fanno solitamente i bilanci sulla stagione appena conclusa (il nuovo Star Wars, uscito alla fine del 2017, è in classifica ma continuerà ancora a incassare parecchio). È anche vero che i film che sbancano agli Oscar sono quasi sempre diversi da quelli che sbancano al botteghino: quest’anno è stato così.

Partendo dai dati di Box Office Mojo – il più importante e attendibile sito sugli incassi dei film di tutto il mondo – e da quelli di Cinetel (la società che registra gli incassi in Italia) abbiamo composto le liste dei 10 film che hanno incassato di più nel 2017, in Italia e nel mondo.

I 10 film che hanno incassato di più nel 2017, in Italia

Gli unici film italiani sono al decimo e al nono posto, in assenza di nuove uscite di Checco Zalone. Diversi film compaiono anche nella classifica mondiale, ma in posizioni diverse, e sono Assassinio sull’Orient Express (28esimo nel mondo), Cinquanta sfumature di nero (23esimo) e It (11esimo). Il primo posto è invece uguale, per distacco.

Dentro ogni foto trovate i milioni di euro incassati dai film.

I 10 film che hanno incassato di più nel 2017, nel mondo

Ci sono moltissimi supereroi: quattro, di cui tre Marvel. Per il resto è una classifica molto simile a quella italiana ma l’anomalia principale è il sesto posto, occupato da Wolf Warrior 2, un film d’azione molto tamarro e patriottico cinese, quello che ha incassato di più nella storia del paese. La Bella e la Bestia, nella classifica dei maggiori incassi mondiali di sempre, è al decimo posto, e Fast and Furious 8 è all’undicesimo.

Dentro ogni foto trovate i milioni di dollari incassati dai film.