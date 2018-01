Cosa c’è stasera in TV

Nella vacanza di tutti i principali programmi televisivi, la sera del primo gennaio offre quasi soltanto film, con l’eccezione dello spettacolo di danza di Roberto Bolle su Rai Uno e del concerto di Capodanno di Vienna su Rai Cinque. Se avete bambini e volete darla vinta a loro, la cosa più interessante è probabilmente Rapunzel, su Rai Due, un cartone animato della Disney che andò fortissimo quando uscì al cinema qualche anno fa. Se i bambini sono un po’ più grandi, potete invece provare con Il cowboy con il velo da sposa (il titolo è pessimo, ma il film è divertente). Tra le altre cose, da segnalare Via col vento, su Rete Quattro, Independence Day, su Italia Uno e Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola.

Rai Uno

21.15 – Roberto Bolle – Danza con me: spettacolo di danza condotto dal ballerino italiano Roberto Bolle, che ne ha curato anche la direzione artistica. Ci saranno varie esibizioni di Bolle accompagnato da alcuni ospiti e con coreografie di diversi autori.

Rai Due

21.20 – Rapunzel – L’intreccio della torre: film di animazione Disney del 2010 basato sulla storia di Raperonzolo, una principessa i cui capelli hanno il potere di far ringiovanire le persone e che vive prigioniera di una strega cattiva in una torre nella foresta. È il sesto film Disney ad avere incassato di più al cinema.

Rai Tre

21.15 – Il gioiello del Nilo: film d’avventura del 1985 con Michael Douglas,

Kathleen Turner e Danny DeVito, sequel di All’inseguimento della pietra verde. I personaggi sono gli stessi del primo film, la scrittrice Joan Wilder e l’avventuroso Jack T. Colton. Solo che ora Joan ha perso l’ispirazione e Jack è annoiato dal non avere più avventure. Un ricco principe di un paese arabo offre a Joan di trasferirsi nel suo palazzo e scrivere la storia della sua vita, lei accetta ma scopre poi che il principe non è come diceva di essere e Jack si mette sulle sue tracce per salvarla.

Rete 4

20.30 – Via col vento: uno dei film più famosi della storia del cinema, se non altro per la sua ultima formidabile battuta, «Dopotutto domani è un altro giorno». Uscì nel 1939 e gli attori principali sono Clark Gable e Vivien Leigh. È ambientato nella seconda metà dell’Ottocento negli Stati Uniti e racconta la storia di Rossella O’Hara in mezzo alla guerra di Secessione.

Canale 5

21.11 – Natale a quattro zampe: film di Natale del 2012 con Massimo Boldi. Racconta la storia di una giovane coppia che riesce a trovare i finanziatori per il loro progetto di aprire un albergo di lusso per cani. L’albergo viene aperto ed è – almeno inizialmente – un successo.

Italia Uno

21.21 – Independence Day: film del 1996 con Will Smith su un imponente attacco di alieni alla Terra e sulla strenua resistenza dei terrestri, che naturalmente passa per un grandissimo atto di eroismo.

La 7

20.35 – Propaganda Awards 2017: Puntata speciale del nuovo programma di Diego Bianchi, in arte Zoro.

21.15 – Il cowboy con il velo da sposa: film del 1961 di quelli che sono stati irrimediabilmente danneggiati dalla traduzione italiana del titolo. Quello originale è Parent Trap, “trappola ai genitori”, ed è coerente con la storia film: due gemelle che non sapevano dell’esistenza l’una dell’altra ed erano cresciute una col padre e l’altra con la madre, si incontrano per caso a un campo estivo e decidono di scambiarsi i posti per provare a far rimettere insieme i genitori.

TV8

21.20 – Karate Kid-La storia continua: è il secondo film di una trilogia in cui è protagonista un ragazzino, Daniel LaRusso, iniziato al karate dal maestro Miyagi. Inizia dove finisce il film precedente e prosegue in Giappone, dove il maestro Miyagi va con Daniel per rivedere il padre, che sta per morire. Ah, la famosa frase del maestro non è “Metti la cera, togli la cera”.

Rai 4

21.05 – Dracula di Bram Stoker: film del 1992 diretto da Francis Ford Coppola e tratto dal romanzo Dracula di Bram Stoker. La storia inizia nel 1400, quando il famoso conte della Transilvania diventa un vampiro dopo aver rinnegato Dio e dopo il suicidio della sua promessa sposa. Riprende nell’Ottocento, quando il conte Dracula decide di provare a sedurre una donna che ritiene essere la reincarnazione della sua prima amante. Nel cast ci sono Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves.

Rai 5

21.15 – Concerto di Capodanno da Vienna: diretto da Riccardo Muti dalla sala del Musikverein di Vienna. In programma il consueto repertorio imperniato sui valzer, i galoppi e le polke degli Strauss eseguiti dai Wiener Philarmoniker.

Rai Movie

21.10 – La terra scotta: western del 1958 con Gary Cooper e Julie London. Cooper interpreta un ex bandito che per una serie di sfortunate coincidenze si trova obbligato a fingere di essere ancora un bandito.

Iris

21.00 – Il rito: film del 2011 tratto dal libro Il rito. Storia vera di un esorcista di oggi di Matt Baglio, con Anthony Hopkins. Racconta di un giovane americano che completato il seminario per diventare prete decide di andare a Roma per seguire un corso di esorcismo. Questo lo porterà a confrontarsi con i suoi dubbi sull’esistenza del diavolo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – L’ora legale

Sky Cinema Christmas

21.15 – Inferno

Sky Cinema Passion

21.00 –The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca