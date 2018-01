Le nuove specie scoperte nel 2017

Il Guardian ha raccolto le immagini e le storie di alcune specie animali o vegetali scoperte o riscoperte nel 2017. In alcuni casi non erano conosciute agli esseri umani: non si sapeva della loro esistenza. In altri casi si pensava che fossero estinte, ma si è scoperto che non era così.

Tra le nuove specie scoperte c’è un gambero con una chela rosa brillante, a cui è stato dato il nome dei Pink Floyd perché sa generare un suono così potente da uccidere pesci di piccola dimensione. C’è poi una specie di gibbone scoperto in Cina a cui è stato dato il nome di Skywalker (come Luke di Star Wars, sì) perché i ricercatori che l’hanno trovato sono fan della saga.

Sono interessanti anche le storie delle scoperte: un ragno rarissimo è stato trovato da due volontari del National Trust (un’organizzazione che lavora per conservare e proteggere l’eredità storica e naturale di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), un pesce sconosciuto alla scienza è stato invece trovato da un uomo tedesco con l’hobby delle immersioni.