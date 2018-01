Le foto del Capodanno ai quattro angoli del mondo

I Capodanni, ci diciamo sempre, sono tutti uguali: alcuni di noi lo dicono con sollievo, rassicurati, pronti ai rituali del caso, altri con sfinimento e desolazione, aspettando che passino. E anche le foto del Capodanno ogni anno somigliano a quelle degli anni prima: non sono meno belle per questo, però ci sono anche cose che cambiano, dettagli, personaggi, e quest’anno soprattutto prudenze per quello che è successo gli anni passati. A Colonia, a Istanbul, a Las Vegas. Per fortuna nella maggior parte dei casi ci si abbraccia e bacia, e si dice “ooooh” ai fuochi d’artificio.