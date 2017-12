Cosa c’è in TV la sera di Capodanno

Se siete bravi almeno due dei programmi stasera in tv li avete indovinati. Quello della Rai in cui si aspetta il Capodanno con un po’ di ospiti, molti dei quali cantanti, e in cui poi si brinda tutti insieme dopo aver fatto il conto alla rovescia. E quello di Canale 5 in cui altre persone fanno praticamente le stesse cose. Le migliori alternative sono Fantozzi e Mediterraneo, che li avete già visti quindici volte ma ce ne sta sempre una in più. Oppure – ma dovete essere fortunati a vivere nel posto giusto o essere pronti a partire SUBITO – andate al freddo a sentire un concerto in piazza.



Rai 1

20.30 – Messaggio di fine anno: di cui parliamo qui.

20.50 – L’anno che verrà: lo spettacolo – si dice ancora “di varietà”? – sarà in diretta da Maratea, in Basilicata. Condurrà Amadeus e ci saranno, tra gli altri, Al Bano e Romina Power. Ci sarà anche Lorenzo Licitra, vincitore dell’ultima edizione di X Factor.

Ultimo giorno di questo straordinario #2017.. che farete? Io sarò su questo palco per continuare a vivere di emozioni, sperando che il #2018 ci porti ancora di più!! Seguitemi su @raiuno in tanti!! A dopo!! @Raiofficialnews pic.twitter.com/tinDogP78e — Marco Carta (@MARCOCARTA85) December 31, 2017

Rai 2

21.10 – Gli aristogatti: cartone d’animazione Disney, uscito nel 1970. «Tutti quanti voglion fare jazz, perché resister non si può, al ritmo del jazz».

Rai 3

20.30 – All’inseguimento della pietra verde: è un film d’avventura (che fa anche ridere), diretto nel 1984 da Robert Zemeckis, interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner. Va bene anche per i bambini.

23.05 – Blob “Speciale 2017”: se siete appassionati di Blob, vi abbiamo svoltato la serata. Se siete appassionati di Blob e andate in un posto senza tv, forse ve l’abbiamo rovinata. Ma se andate in un posto senza tv, che ci fate qui, ora?

Rete 4

21.15 – Il discorso del re: scritto da David Seidler, diretto da Tom Hooper, con Colin Firth, Helena Bonham Carter e Geoffrey Rush, racconta i tormenti personali del re Giorgio VI che, trovatosi a salire sul trono all’inizio della Seconda guerra mondiale, dovette superare il problema della balbuzie per riuscire a parlare al suo popolo.

Canale 5

20.30 – Messaggio di fine anno: sempre questo.

20.05 – Capodanno in musica: un programma in diretta dall’Unipol Arena, vicino a Bologna. Tanti cantanti: tra cui Francesco Gabbani, Marco Masini, Noemi e Anna Tatangelo.

Sarò ospite a #capodannoinmusica ✨

Festeggerò con voi il Capodanno su Canale 5 e inizieremo insieme il nuovo anno… non vedo l'ora! 💙🎉 pic.twitter.com/QvtaQOJIG1 — Thomas (@ThomasOfficial) November 23, 2017

Italia 1

20.45 – Fantozzi: è brutto quando leggi che in tv c’è un Fantozzi e poi scopri che è uno degli ultimi, oggettivamente bruttini. Questo è il primo, quello giusto, quello più bello. Finito questo inizierà Il secondo tragico Fantozzi, molto bello anche quello.

La7

21.20 – The Women: commedia con Meg Ryan che è un rifacimento di un film del 1939 diretto da George Cukor. Parla di una donna a cui tutto sembra girare bene che scopre che il marito la tradisce e a cui la vita inizia a andare male. Ma reagisce.

TV8

21.20 – Cirque du Soleil “Kooza”: il circo canadese fatto da acrobati e atleti. Probabilmente molto lontano dall’idea che avete di circo. Guardate cinque minuti, nel caso, e poi decidete.

Nove

21.30 – Mediterraneo: «Sai che ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno», dice il personaggio di Diego Abatantuono nel film. Chissà che pensa di Capodanno.

Rai 4

21.00 – Upside Down: film del 2012 con Kirsten Dunst e Jim Sturgess che racconta di un mondo fatto di due pianeti dove esistono due forze di gravità diverse. Strane premesse e risultati mediocri, a giudicare dalle recensioni che si trovano online.

Sky

Sky Cinema Passion

21.00 – Stregati dalla Luna

Sky Cinema Cult

21.00 – Knights of Cups