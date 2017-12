Le previsioni meteo per il primo dell’anno

Se vivete al nord, il nuovo anno potrebbe iniziare sotto l’acqua. Se vivete al nord e abbastanza in alto, potrebbe iniziare sotto la neve. Comunque, se vi capiterà di guardare il cielo, stanotte o domani, difficilmente vedrete sole o stelle. Durante la giornata il tempo dovrebbe migliorare. Per il primo gennaio 2018 sono previste nuvole anche al centro e in Sardegna, con piogge – non troppo intense – date per probabili. Il brutto tempo si sposterà da ovest a est. Quindi se siete di Pescara e avete amici a Ostia, chiamateli per avere previsioni di prima mano. Anche al sud, nuvole e forse piogge. Insomma: pochi fortunati (probabilmente nel nord-ovest e nel sud-est d’Italia) domani si alzeranno e, aprendo la finestra, vedranno il sole e il cielo azzurro.

Come passerete la notte di Capodanno? Così.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.