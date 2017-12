La Domenica sportiva

Nell’ultima raccolta di foto di sport più WOW della settimana del 2017 c’è LeBron James appeso al canestro dopo aver fatto una schiacciata: la foto è bellissima, anche se la sua squadra, i Cleveland Cavaliers, ha perso il giorno di Natale contro i Golden State Warriors. Sempre il giorno di Natale, più di 300 temerari si sono buttati nelle acque del porto vecchio di Barcellona per partecipare alla tradizionale Copa Nadal, che si svolge ogni anno dal 1908 e viene vinta da chi impiega meno tempo ad attraversare il porto, nuotando per circa 200 metri. Poi c’è chi pattina, chi partecipa al campionato mondiale di freccette, e Roger Federer, che gioca a tennis con dei bambini su una soleggiata spiaggia di Rottnest Island, in Australia.