Almeno 30 persone sono morte in Kenya nello scontro tra un pullman e un camion

Almeno trenta persone sono morte, e almeno 16 sono ferite, dopo uno scontro tra un pullman e un camion in Kenya. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del 31 dicembre, sulla strada che collega le città di Nakuru ed Eldoret. La polizia ha detto che nel tratto di strada in cui c’è stato l’incidente solo a dicembre sono morte almeno 100 persone. Nel 2017, in Kenya sono morte circa tremila persone in incidenti stradali.

#BREAKING At least 30 dead in Kenya bus crash: police — AFP news agency (@AFP) December 31, 2017