“È stato un anno come nessun altro” si potrebbe dire quasi ogni anno, ma nel 2017 questa affermazione vale soprattutto per Donald Trump e la presidenza degli Stati Uniti. Fino a due anni fa immaginare uno come Trump alla Casa Bianca era roba per comici e battutisti. Ora che è successo davvero, ci siamo abituati a tutto: alle sue espressioni buffe, infantili e rabbiose insieme, alle gare di stretta di mano con i leader stranieri, a quella capigliatura che nessuno riesce a decifrare. E a molte altre cose più importanti e profonde, certo: ma quelle nelle foto non si vedono altrettanto bene.