Weekly beasts

Da queste parti di neve non se ne sta vedendo molta, a differenza del Regno Unito, dove le temperature sono scese fino a -12°C e la neve è scesa abbondantemente su pecore, vacche Highlander e cammelli (che cosa ci fanno i cammelli in Regno Unito non lo sappiamo). Tra le foto di animali che abbiamo scelto questa settimana ce ne sono due con gabbiani che mangiano: uno divide un pasto con un piccione, altri incombono su un uomo che pesca nel ghiaccio a Vaasa, in Finlandia. Il nome di animale che imparerete oggi è “conuro del sole”: prima di guardare provate a indovinare di che si tratta.