Inter-Lazio, che si gioca dalle 18 allo stadio San Siro di Milano, è la partita più importante di questa giornata di Serie A, la 19esima: perché è l’unica in cui ad affrontarsi sono due squadre della parte alta della classifica. Due squadre che, tra l’altro, sono finora andate meglio di quanto in molti avevano previsto a inizio stagione. L’Inter ha fatto 40 punti in 18 partite, la Lazio 36 in 17. L’Inter arriva da due sconfitte in campionato – contro Udinese e Sassuolo –e da quella di pochi giorni fa nel quarto di finale di Coppa Italia, contro il Milan. Dopo una stagione iniziata benissimo, sono iniziati a uscire i primi problemi, soprattutto per via di alcune prestazioni sotto la media dei suoi giocatori offensivi, in particolare Perisic e Icardi. La Lazio arriva invece da un bel pareggio (3-3) contro l’Atalanta, da una facile vittoria contro il Crotone e da una più sofferta, in Coppa Italia, contro la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Inter e Lazio

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Perisic, Borja Valero, Candreva; Icardi

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile.

Come vedere Inter-Lazio in streaming e in tv

Inter-Lazio verrà trasmessa da Sky Sport 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.