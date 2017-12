Serie A: le partite e la classifica della 19esima giornata

La 19ª giornata di Serie A finisce oggi: è l’ultima del 2017 e quella che conclude il girone di andata (cioè quella dopo cui in teoria ogni squadra avrà giocato contro ognuna delle altre 19, in pratica no perché due incontri sono stati rimandati).. Ieri sera il Napoli ha vinto in trasferta contro il Crotone ed è così diventato automaticamente “campione d’inverno”, visto che rimarrebbe primo in classifica anche in caso di vittoria di oggi della Juventus. La Juventus giocherà stasera in trasferta contro il Verona e Paulo Dybala dovrebbe tornare titolare. Alle 12.30 la Fiorentina giocherà in casa contro il Milan, che pochi giorni fa ha vinto il derby di Coppa Italia contro l’Inter. Alle 15 la Roma giocherà in casa contro il Sassuolo e alle 18 l’Inter, che arriva da tre sconfitte, giocherà a San Siro contro la Lazio. La prossima giornata di Serie A sarà il 5 gennaio.

Il calendario della 19esima giornata di Serie A:

Venerdì 29 dicembre

Crotone-Napoli 0-1

Sabato 30 dicembre

Fiorentina-Milan (ore 12.30)

Torino-Genoa (ore 15)

Benevento-Chievo (ore 15)

Roma-Sassuolo (ore 15)

Sampdoria-SPAL (ore 15)

Atalanta-Cagliari (ore 15)

Bologna-Udinese (ore 15)

Inter-Lazio (ore 18)

Verona-Juventus (ore 20.45)

La classifica della Serie A:

Napoli 48**

Juventus 44

Inter 40

Roma 38*

Lazio 36*

Sampdoria 27*

Atalanta 27

Fiorentina 26

Udinese 24*

Torino 24

Milan 24

Bologna 24

Chievo 21

Sassuolo 20

Genoa 17

Cagliari 17

SPAL 15

Crotone 15**

Verona 13

Benevento 1

*= una partita in meno

**= una partita in più