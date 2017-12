Tutti i ponti e i giorni festivi del 2018

Dal punto di vista di combinazioni tra feste comandate, ponti, sabati e domeniche, il 2017 ha dato parecchie soddisfazioni. Ma no, non ci andrà così bene anche nel 2018. Se però siete curiosi, o di quelli che a capodanno stanno già pensando a cosa fare il 25 aprile e il primo maggio, qui c’è l’elenco delle feste per il 2018, così da potervi organizzare.

6 gennaio – sabato

1 aprile – Pasqua (che è sempre di domenica, bravi)

2 aprile – Lunedì dell’Angelo, cioè Pasquetta

25 aprile – mercoledì

1 maggio – martedì

2 giugno – sabato

29 giugno (san Pietro e Paolo, patroni di Roma) – venerdì

15 agosto – mercoledì

1 novembre – giovedì

7 dicembre (sant’Ambrogio, patrono di Milano) – venerdì

8 dicembre – sabato

25 dicembre – martedì

26 dicembre – mercoledì

31 dicembre – lunedì (1 gennaio 2019 – martedì)