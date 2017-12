Nei Paesi Bassi il possesso, l’acquisto e la coltivazione della marijuana non sono legali ma tollerati e regolamentati dal 1976. Il possesso di marijuana per uso personale (fino a 30 grammi) non è considerato un reato ma un’infrazione. Nel 2018 dieci città saranno selezionate per la prima fase sperimentale di coltivazione della cannabis.

