I 10 migliori videogiochi del 2017, scelti da Joypad

Il criterio fondamentale della classifica dei migliori videogiochi dell’anno di Joypad, la rubrica di videogiochi per Over 30 del Post, è che non tiene in considerazione il mercato e le vendite. Si parla delle cose più innovative e interessanti uscite negli ultimi mesi, e di cosa è piaciuto di più a Francesco Fossetti, Matteo Bordone e Alessandro Zampini. A loro insindacabile giudizio, come si dice, ma dopo averne discusso a lungo e dopo aver cercato di convincere gli altri ad assecondare le proprie scelte.

Come al festival di Cannes non si parla di Checco Zalone, questo non è dedicato al mercato.