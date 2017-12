Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia

La dirigenza del Siviglia ha comunicato di aver raggiunto un principio di accordo con l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: il suo ingaggio con il club — attualmente quinto nella Liga spagnola — non è ancora ufficiale a tutti gli effetti ma avverrà domani, giorno in cui Montella, dopo aver risolto il suo contratto ancora in vigore con il Milan, si recherà nella sede del Siviglia per firmare il nuovo contratto. Il club spagnolo ha inoltre comunicato che Montella dirigerà il primo allenamento nella giornata di sabato e che il suo vice sarà l’ex calciatore italiano Enzo Maresca, che giocò al Siviglia tra il 2005 e il 2009.