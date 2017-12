Cosa c’è stasera in TV

Anche questa sera in prima serata ci sono molti film adatti ai bambini e quindi a far trascorrere un po’ di tempo genitori e figli insieme davanti alla TV: La carica dei 101, il film, Spirit – Cavallo selvaggio e Water Horse. Per bambini cresciuti c’è I sogni segreti di Walter Mitty con Ben Stiller e una classica commedia romantica degli anni Novanta con Hugh Grant. C’è anche la replica del grande concerto di Vasco Rossi della scorsa estate a Modena.

Rai Uno

21.25 – La notte di Vasco: le tre ore del concerto Modena Park, con cui Vasco Rossi ha celebrato 40 anni di carriera artistica lo scorso primo luglio. Non è però la versione integrale del concerto, ma quella trasmessa in contemporanea all’evento con la conduzione di Paolo Bonolis.

40 anni di attività musicale

781º concerto in carriera

225.173 biglietti emessi

Una notte che è diventata leggenda.

💥 #VASCO #ModenaPark2017 💥

Rai Due

21.20 – La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera: il film, non il cartone, dedicato alla famosa e numerosa famiglia di dalmata, con Glenn Close nei panni di Crudelia De Mon. In seconda serata, dalle 23.10 in poi, ci sarà il sequel.

Doppio appuntamento con i 🐶 più famosi dell'animazione!

Rai Tre

21.15 – La Grande Storia – Tracce del Ventennio: puntata di La Grande Storia dedicata all’architettura del periodo fascista, di cui alcuni esempi sono il Foro Italico a Roma, la Stazione Santa Maria Novella a Firenze e il Ponte sulla Laguna a Venezia.

Rete 4

21.15 – Tango & Cash: film d’azione del 1989 con Sylvester Stallone e Kurt Russell che interpretano due poliziotti di Los Angeles, rivali tra loro, che vengono incastrati da un boss criminale e per questo finiscono in prigione. Per riuscire a evadere e poi scagionarsi sono costretti a collaborare.

Canale 5

21.14 – Le tre rose di Eva: nona puntata della quarta stagione della fiction su tre sorelle e sulle ripetute sparizioni di vari personaggi, che poi vengono cercati da altri personaggi.

Italia 1

21.20 – Colorado: il programma comico di Italia 1. I conduttori di questa edizione sono Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Fubelli.

La7

21.10 – Spirit – Cavallo selvaggio: il film animato del 2002 su uno stallone selvaggio che se la deve vedere con indiani e soldati americani.

TV8

21.20 – Water Horse – La leggenda degli abissi: si parla di un altro “cavallo”, ma non come Spirit. È un film fantasy del 2007 ambientato negli anni Quaranta e ispirato all’omonimo romanzo di Dick King-Smith sulla figura del cosiddetto mostro di Loch Ness.

Rai Quattro

21.06 – I sogni segreti di Walter Mitty: film del 2013 diretto e interpretato da Ben Stiller, che fa un impiegato che lavora nell’archivio dei negativi fotografici della rivista Life e passa parte del suo tempo a fantasticare sui luoghi che potrebbe visitare, ispirato dalle fotografie di cui si occupa. A un certo punto però le circostanze lo obbligano ad andare lui stesso all’avventura e il film si trasforma in un road movie a tratti surreale. È un remake di una commedia del 1947 intitolata Sogni proibiti, in originale The Secret Life of Walter Mitty, che però aveva una trama diversa, di genere giallo.

Rai Movie

21.10 – Nine Months – Imprevisti d’amore: ormai classica commedia romantica del 1995 con Julianne Moore e Hugh Grant, che sono una coppia in cui lei vuole sposarsi e avere dei figli e lui no. Una trama che nel 2017 sarebbe considerata molto banale e forse antiquata. Lo diresse Chris Columbus, lo stesso regista di Mamma, ho perso l’aereo, Mrs. Doubtfire, Nemiche amiche e L’uomo bicentenario (tutti film molto popolari in tv) oltre che dei primi due film dedicati a Harry Potter.

Iris

21.00 – Hereafter: film del 2010 diretto da Clint Eastwood e interpretato da Matt Damon, che interpreta un operaio capace di comunicare con i morti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Proprio lui?

Sky Cinema Christmas

21.15 – Innamorarsi

Sky Cinema Cult

21.00 – Lettere da Berlino

