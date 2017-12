Le foto di Roma ieri sotto la pioggia

Anche oggi continuerà a fare brutto tempo in gran parte del Nord Italia, ci potrebbero essere piogge e nevicate anche al Centro, e nelle regioni sul Tirreno e sugli Appennini, neve e temporali. Con buona probabilità a Roma continuerà a piovere tutto il giorno, dopo il maltempo di ieri che, come capita spesso, ha bloccato il traffico, fatto cadere alberi e allagato strade e piazze. Gli acquazzoni a Roma sono il momento peggiore per viverla e visitarla, con i tanti disagi e le insofferenze che comportano. Certo, a vederla dalle foto, col Colosseo bagnato e luminoso di notte, gli ombrelli colorati dei turisti spiegati dal vento, lo sbrilluccichio dei sanpietrini zuppi, viene quasi voglia di essere lì.