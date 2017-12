È morto Nuccio Ciconte, giornalista e cofondatore del “Fatto Quotidiano”

È morto ieri Nuccio Ciconte, giornalista e cofondatore del Fatto Quotidiano. Le cause della morte non sono state rese note. Prima di arrivare al Fatto Quotidiano, Ciconte era stato uno storico caporedattore della redazione Esteri dell’Unità, e cronista di guerra per molti anni. Ciconte è stato anche il primo caporedattore del Fatto Quotidiano quando fu fondato, nel 2009.

È morto Nuccio Ciconte. Era caporedattore agli esteri quando (merito tutto suo) venni assunto all'Unità. Ci conoscemmo a Madrid nel 1985. Nuccio era un uomo dolce, intelligente e buono. Come in una vita se ne incontrano pochissimi. Lavorare con lui era, ogni giorno, una gioia — omero ciai (@omerociai) December 27, 2017

È morto Nuccio Ciconte, il primo roccioso caporedattore de @fattoquotidiano : senza di lui non saremmo mai usciti. Grazie Nuccio, ti vogliamo sempre bene — Luca Telese (@lucatelese) December 27, 2017