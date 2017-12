Le nuove divise della NBA

Sono state presentate mercoledì le nuove divise che Nike ha realizzato per le squadre di NBA, il più importante campionato di basket al mondo. Sono il quarto modello di uniformi prodotte per la NBA da Nike, che ha sostituito Adidas come fornitore ufficiale a partire da questa stagione. Le divise presentate mercoledì fanno parte delle “City Edition”, ovvero la serie che Nike ha dedicato e dedicherà ai tifosi rendendo omaggio alle città e agli stati americani in cui hanno sede le 30 squadre del campionato. Le “City Edition” verranno utilizzate in un numero di partite stagionali limitato, in occasioni di eventi particolari: a New Orleans, per esempio, i Pelicans la useranno solamente durante il periodo del carnevale. Le divise presentate sono 26 e non 30 poiché Houston Rockets, Miami Heat (di cui però sono trapelate alcune foto), New York Knicks e Toronto Raptors hanno annunciato che le presenteranno nei primi mesi del 2018.

Per la stagione 2017/2018 le squadre di NBA avranno a disposizione quattro diverse uniformi realizzate da Nike: l’Association Edition, che è bianca per tutte le squadre (ad eccezione dei Lakers) e viene utilizzata da chi gioca in casa; l’Icon Edition ha invece il colore più identificativo della squadra; la Statement Edition, che viene usata nelle partite più importanti, e per finire la City Edition.