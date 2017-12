George Weah è il nuovo presidente della Liberia

George Weah, ex calciatore del Milan e Pallone d’Oro, è stato eletto presidente della Liberia. Weah, che era dato per favorito, ha battuto al ballottaggio Joseph Boakai con oltre il 60 per cento dei voti: prenderà il posto di Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna africana ad essere stata eletta presidente, in quello che sarà il primo passaggio di poteri pacifico nella storia della Liberia. Weah ha 51 anni e fa parte del Congresso per il cambiamento democratico: aveva già partecipato a un’elezione presidenziale, nel 2005, ma era stato battuto proprio da Ellen Johnson Sirleaf.

La vittoria di Weah è stata celebrata da molti sostenitori per le strade di Monrovia, la capitale della Liberia. Weah aveva vinto il primo turno delle elezioni presidenziali che si era tenuto a ottobre, ottenendo il 38,4 per cento dei voti, 10 punti percentuali in più di Boakai.