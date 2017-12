Paolo Gentiloni dice che un nuovo voto sullo ius soli avrebbe «archiviato» il tema per anni

Paolo Gentiloni ha parlato con i giornalisti alla conferenza stampa di fine anno, il tradizionale incontro dove il presidente del Consiglio racconta i risultati raggiunti in un anno di governo, e in questo caso le prospettive in vista delle prossime elezioni politiche. Gentiloni ha parlato anche del fallimento della legge sulla cittadinanza, lo ius soli. La legge è appoggiata in Parlamento da una coalizione di centrosinistra, ma la sua approvazione è definitivamente saltata poco prima di Natale: la discussione in Senato non è nemmeno iniziata per mancanza del numero legale di presenti.

Nonostante fosse abbastanza scontato che al Senato la legge non avesse i numeri per passare, in molti avevano chiesto al governo di forzare l’approvazione dello ius soli mettendo la questione di fiducia sul voto decisivo. Il governo, nonostante Gentiloni stesso fosse a favore della nuova legge, ha invece deciso di non intervenire. Oggi Gentiloni ha difeso la sua scelta rispondendo a una domanda della giornalista dell’ANSA Serenella Mattera: