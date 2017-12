La conferenza stampa di fine anno di Paolo Gentiloni

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, tiene la conferenza stampa di fine anno nell’aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati: un tradizionale incontro con i giornalisti per raccontare i risultati raggiunti in un anno di governo, e in questo caso le prospettive in vista delle prossime elezioni politiche. Da giorni si parla della possibilità che nel pomeriggio di oggi Gentiloni salga poi al Quirinale, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe decidere di sciogliere le Camere. Sui tempi e le modalità non ci sono state comunque conferme ufficiali.

La conferenza stampa è organizzata dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti (qui l’ordine sorteggiato delle domande): è trasmessa in diretta sulla web tv della Camera e in streaming sul Post qui sotto.