Cosa c’è stasera in TV

Fra una festività e l’altra, i principali canali televisivi italiani continuano a trasmettere moltissimi film, natalizi e non. Tutti tranne Rai 1, che trasmetterà in diretta da San Siro il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Dal secondo canale in poi, questa sera ci sarà una lunga lista di film che va da Australia di Baz Luhrmann al penultimo di Aldo, Giovanni e Giacomo, Il ricco, il povero e il maggiordomo. Per chi non ha intenzione di staccarsi dal clima natalizio, su Canale 5 c’è Miracolo nella 34ª strada.

Rai 1

20.30 – Milan-Inter, Coppa Italia 2017/18: a poco più di due mesi di distanza dall’ultimo derby di Milano, questa sera Milan e Inter giocheranno contro a San Siro per la terza volta nel 2017: non in Serie A, ma nei quarti di finale di Coppa Italia, che sono iniziati martedì e termineranno la prossima settimana. I quarti di finale si giocano in partite secche, senza andata e ritorno, e questo vuol dire che chi perde — ai tempi regolamentari, ai supplementari o ai rigori — viene eliminato, mentre chi vince si qualifica alle semifinali. Si sa già che la vincente di stasera giocherà contro la Lazio, che martedì ha eliminato la Fiorentina.

Rai 2

21.05 – Australia: è il quarto lungometraggio diretto da Baz Luhrmann e come suggerisce il titolo, il cast è composto quasi interamente da attori australiani. Ci sono Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham (Faramir del Signore degli Anelli) e Bryan Brown. Il film è ambientato negli Trenta, poco prima dell’inizio della Seconda guerra mondiale, e racconta la società australiana dell’epoca, fra grandi proprietari terrieri, minoranze etniche e le “generazione rubate”.

Rai 3

21.15 – I perfetti innamorati: Eddie (John Cusack) è una star del cinema e con la sua compagna Gwen (Catherine Zeta-Jones) forma una delle coppie più note nel mondo dello spettacolo americano. Solo che a un certo punto si lasciano e arriva Julia Roberts (Kiki).

Rete 4

21.15 – The River Wild: è un thriller del 1994 diretto da Curtis Hanson e con Meryl Streep, Kevin Bacon, David Strathairn e John C. Reilly. Gail e Wade sono una coppia in crisi che per ritrovarsi decide di passare una vacanza in Montana con i due figli. Lì però trovano due uomini che poi scoprono essere due malviventi.

Canale 5

21.11 – Miracolo nella 34ª strada: nelle prime posizioni nella lista di film da guardare ogni Natale.

Italia Uno

21.20 – Il ricco, il povero e il maggiordomo: film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, su tre personaggi apparentemente molto diversi che devono imparare a convivere.

La7

21.10 – Calendar Girls: commedia inglese del 2003 diretta da Nigel Cole. È ispirata alla storia vera di un gruppo di amiche che fece un calendario con le foto di nudo di ciascuna per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro la leucemia.

TV8

21.25 – I delitti del BarLume: quarta stagione della miniserie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Stasera andrà in onda la seconda e ultima puntata della quarta stagione, “La loggia del cinghiale”.

Rai 4

21.05 – Corpi del reato: commedia del 2013 in cui recitano Sandra Bullock e Melissa McCarthy. Le due interpretano due agenti dell’FBI sulle tracce di un trafficante di droga noto come Simon Larkin.

Rai Movie

21.10 – Fuori Controllo: Mel Gibson interpreta il detective Craven, la cui figlia viene assassinata. Si mette così alla ricerca dei colpevoli. È un film del 2010 basato sulla serie televisiva Edge of Darkness.

Iris

21.06 – Saturno contro: film del 2007 diretto da Ferzan Ozpetek e dedicato a Hrant Dink, scrittore turco-armeno sostenitore della lotta per i diritti civili in Turchia, ucciso a Istanbul nel 2007. Recitano Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Margherita Buy, Stefano Accorsi e Ambra Angiolini.

Sky

Sky Cinema Uno

21.10 — Una vita da gatto

Sky Cinema Family

21.00 — Il drago invisibile

Sky Cinema Passion

21.00 — Harry ti presento Sally