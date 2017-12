Le previsioni meteo per giovedì 28 dicembre

Domani, giovedì 28 dicembre, ci sarà un tempo nuvoloso o velato praticamente ovunque, ma andrà migliorando nel corso della giornata. Nel Nord Italia ci sarà qualche pioggia, e a nord-est, in Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi nevicherà. Anche al Centro potrebbero esserci delle nevicate sulle zone collinari, mentre lungo la costa adriatica pioverà. Al Sud il tempo sarà brutto soprattutto nelle regioni tirreniche e sugli Appennini: ci saranno piogge, temporali e, sopra i mille metri di quota, neve.

Lontano dall’Italia, la tempesta tropicale Tembin, che ha causato la morte di almeno 240 persone nelle Filippine, è arrivata in Vietnam, ma molto indebolita e dovrebbe concludersi entro domani. In Pennsylvania invece è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Erie, perché è nevicato molto – è stato raggiunto il livello record di 86 centimetri di neve in due giorni – e continuerà a nevicare anche oggi.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.