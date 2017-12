Le migliori foto di Spazio del 2017

Il 2017 è stato l’anno dei pianeti in orbita intorno a stelle remote a decine di anni luce da noi: quelli che già conosciamo e quelli da poco scoperti. La sonda spaziale Cassini ci ha trasmesso immagini ravvicinate e mai così nitide di Saturno e delle sue lune, prima di polverizzarsi nell’atmosfera del pianeta mettendo fine a circa 20 anni di onorato servizio. Juno, una sonda molto più giovane, ci ha inviato immagini sorprendenti di Giove, il pianeta più grande di tutti tra quelli in orbita intorno al Sole.

Andando oltre il nostro sistema solare, abbiamo scoperto 7 esopianeti a 40 anni luce da noi, che si trovano in una “zona abitabile”, potenzialmente adatti a ospitare la vita, per come la conosciamo. E a proposito di vita, l’astronauta italiano Paolo Nespoli ha trascorso 139 giorni intorno alla Terra, nell’ambito della missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale: ha condotto molti esperimenti, ha fatto anche da cavia e nel tempo libero ci ha regalato immagini incredibili del nostro pianeta.

SpaceX, intanto, ha continuato a fare grandi cose aprendo l’era del riciclo spaziale, lavorando intanto alla costruzione di un nuovo e potentissimo razzo, che dovrebbe volare per la prima volta il prossimo gennaio. Le immagini di quest’anno ci mostrano mondi lontani, nebulose colorate e irraggiungibili, stelle appena nate con dimensioni e distanze da far girar la testa, ma soprattutto ci ricordano di cosa siamo capaci, quando il limite è il cielo.