Le previsioni meteo per domani, mercoledì 27 dicembre

Anche domani, mercoledì 27 dicembre, il tempo non sarà granché in buona parte dell’Italia, con cielo nuvoloso e pioggia un po’ dappertutto.

A nord pioverà praticamente ovunque: prima in Liguria, poi il maltempo si sposterà nel nord del Piemonte e della Lombardia, in Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia, dove ci si aspetta la neve: dai 300 metri di altitudine nella zona occidentale e dai 1000 metri in quella orientale.

Ci sarà brutto tempo anche in Sardegna, Toscana e Lazio: in serata il tempo peggiorerà anche nell’Umbria meridionale, nell’Abruzzo centrale e nel Lazio centromeridionale.

Va un pochino meglio a sud: sarà nuvoloso un po’ dappertutto ma pioverà più che altro tra Campania e Molise, con peggioramenti anche altrove solo verso sera.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.