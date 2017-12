Le migliori locandine di film del 2017

Come succede ogni volta che un anno finisce, è tempo di liste e classifiche. Tra le tante, c’è anche quella delle più belle locandine cinematografiche dell’anno. I siti che negli anni sono diventati famosi per le loro liste di migliori locandine dell’anno sono Uproxx, Rotten Tomatoes e IndieWire. Abbiamo preso le migliori, secondo noi, tra quelle scelte da loro. Sono 40 e in certi casi sono di film che in Italia ancora devono uscire. Vedetela come un buon punto di partenza per capire se potrebbe piacervi. Sappiate però anche che sono state scelte perché belle-e-basta o perché capaci di spiegare bene il film che presentano, non serve che il film sia bello. L’altra cosa da sapere è che di ogni film si fanno ormai tante locandine diverse, che variano anche da paese a paese. Quindi magari voi, per un film, ne avete in testa una, e qui ce n’è un’altra.