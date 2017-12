Coppa Italia: dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta TV e in streaming

Lazio-Fiorentina è il primo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018. Si giocherà stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà arbitrato da Antonio Damato.

I quarti di finale della Coppa Italia si disputeranno nei prossimi sette giorni. Fra oggi e domani sono in programma i primi due incontri: Lazio-Fiorentina di stasera e il derby fra Milan e Inter, domani. La prossima settimana — tra il 2 e 3 gennaio — si giocheranno Napoli-Atalanta e Juventus-Torino, il secondo derby previsto in questo turno di coppa. La vincente tra Lazio e Fiorentina andrà a giocare poi le semifinali contro la vincente di Milan-Inter. Le due squadre impegnate stasera si sono incontrate in campionato a fine novembre e hanno pareggiato 1-1 con gol di De Vrij per la Lazio e Babacar per la Fiorentina.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-1-1) Strakosha, Bastos, De Vrij, Radu, Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Felipe Anderson, Immobile

Fiorentina (3-5-2) Dragowski, Pezzella, Astori, Vitor Hugo, Chiesa, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi, Babacar, Thereau

Dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta TV e in streaming

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 2 e Rai 2 HD o in streaming dal sito o dall’applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming e on demand della Rai. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.