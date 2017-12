Domani, martedì 26 dicembre, non sarà una gran giornata praticamente in tutta Italia. Ci si aspetta molte nuvole e qualche pioggia in Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In un pezzo della Liguria ci saranno temporali. Sulle Alpi e Prealpi occidentali, ma solo sopra i 500-600 metri, ci sarà invece la neve.

Non andrà molto meglio al centro Italia. Le nuvole ci saranno anche in Sardegna e sulla costa tirrenica, mentre pioverà parecchio nel nord della Toscana, un po’ meno nel resto della regione, nel Lazio e in Umbria. In serata sono previsti temporali nell’ovest della Sardegna, mentre il cielo si schiarirà sulle coste e nell’entroterra di Marche e Abruzzo.

Le previsioni per il sud sono migliori, ma non eccezionali. Sarà nuvoloso nel Molise occidentale, in Campania, nel centro-sud della Sicilia e nelle zone tirreniche di Basilicata e Calabria. Pioverà in Campania, ma per il resto si vedrà parecchio sole. Le temperature aumenteranno solo nel Levante ligure, nella pianura padana centro occidentale, sulle Alpi settentrionali, in Umbria e nel Lazio; nel resto d’Italia sarà tutto uguale, o farà più freddo.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.