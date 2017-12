Fotografie di un Natale reale

Oggi la famiglia reale britannica ha partecipato alla messa nella chiesa di St Mary Magdalene di Sandringham, la residenza del Norfolk, nell’Inghilterra orientale, dove passa ogni anno il periodo natalizio. Come di consueto, i membri della famiglia reale hanno salutato molte persone che si erano radunate fuori dalla chiesa e si sono fatti fotografare. La più fotografata in assoluto quest’anno è stata Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry. I piccoli George e Charlotte, i figli del principe William e di Kate Middleton, non c’erano. L’anno scorso anche la regina Elisabetta non aveva partecipato alla cerimonia, per problemi di salute, ma quest’anno c’era.