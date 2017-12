A Mosca almeno quattro persone sono morte a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus

A Mosca, in Russia, almeno quattro persone sono morte e altre sono state ferite dopo che un autista di autobus ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e ha sterzato facendolo finire in un affollato sottopassaggio pedonale. L’incidente è avvenuto in una zona molto trafficata della città, vicino alla stazione metropolitana di Slavjanskij Bul’var. L’autista è stato arrestato e la polizia sta indagando per capire se l’autobus avesse un problema tecnico.

Oggi in Russia non è un giorno festivo: il Natale ortodosso si celebra il 7 gennaio.