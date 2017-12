La cantante neozelandese Lorde ha annunciato la cancellazione di un concerto che avrebbe dovuto tenere il prossimo giugno a Tel Aviv, in Israele. Lorde ha detto di avere deciso dopo avere ricevuto moltissimi messaggi e lettere di protesta che criticavano l’occupazione israeliana della Palestina. Le lettere fanno parte di una campagna organizzata da un movimento per boicottare Israele.

Lorde non è la prima artista a cancellare un proprio evento in Israele per questioni politiche: prima di lei lo avevano fatto anche Lauryn Hill, i Gorillaz ed Elvis Costello, tra gli altri. Il ministro della Cultura israeliano, Miri Regev, ha chiesto a Lorde di riconsiderare la sua decisione, ma finora senza successo.