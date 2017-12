È sempre un po’ toccante ritrovare cose familiari nei luoghi e nei mondi più diversi e lontani: il Natale è così, e anche volendo sfuggire a ogni retorica è difficile non notare un senso di unione e, per un giorno, comunanza con qualcuno e qualcosa che non conosciamo. Prendetevi cinque minuti per sfogliare questa raccolta fotografica davanti all’albero e con la giusta colonna sonora: ritroverete gli stessi berretti bianchi e rossi in un campus universitario in Corea del Sud, le bambine vestite da angioletti in Kosovo, un altro bambino che piange spaventato tra le braccia di Babbo Natale a Gerusalemme e un albero semi-addobbato tra il caldo e la sabbia di una spiaggia australiana. E tanti auguri dalla redazione del Post, sparsa un po’ in tutta Italia e arrivata al suo ottavo Natale.