Julian Assange, fondatore di Wikileaks, non è più su Twitter, o per lo meno non c’è più l’account che Assange aveva usato finora, @JulianAssange. Non si sanno i motivi della chiusura dell’account, che non sono stati spiegati nemmeno da Wikileaks. Sembra però che sia stata una decisione dello stesso Assange, visto che non c’è niente che faccia pensare a una sospensione da parte di Twitter. Secondo la versione cache più recente di @JulianAssange, gli ultimi tweet risalgono a venerdì scorso: sembra che l’account sia stato chiuso tra l’una e le due di questa notte, ha scritto Gizmondo.