Cosa c’è stasera in TV

Oggi è la vigilia di Natale e la programmazione tv si è adeguata: c’è la messa del Papa, c’è il tradizionale concerto dal Vaticano, ci sono vari film con angeli che cadono dal cielo e le classiche commedie da vigilia di Natale (tipo questa, immancabile). Ma si può scegliere anche Frozen, con principesse attive e più interessate alla sorellanza che non al principe azzurro, oppure Assassinio sull’Orient Express, quello famosissimo degli anni Settanta.

Rai 1



21.20 – Messa di Natale: quella celebrata da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro e che sarà trasmessa in mondovisione. Qui sotto, quella dell’anno scorso: non dovrebbero esserci grandi novità.

Rai 2



21.20 – Frozen – Il regno di ghiaccio: film della Disney con protagoniste due principesse di quella nuova generazione di principesse più autonome, dinamiche, determinate e attive rispetto a quelle di anni fa. Decidono da sé cosa vogliono (non più solo che il Principe Azzurro s’innamori di loro), sanno cosa fare per ottenerlo e a volte ci riescono pure. Frozen è stato co-sceneggiato e co-diretto da una donna: Jennifer Lee.

Rai 3



21.20 – Uno sguardo dal cielo: film degli anni Novanta diretto da Penny Marshall con Denzel Washington e Whitney Houston. Il reverendo Henry Biggs, pastore della chiesa di San Matteo, ha diversi problemi con la sua parrocchia, il Natale è in arrivo e lui ha bisogno di un aiuto dal cielo. Che arriva, ovviamente, nelle vesti dell’angelo Dudley che deve convincerlo di essere stato inviato dal Paradiso.

Rete 4



21.15 – Assassinio sull’Orient Express: quello vecchio, tratto da una delle opere più famose di Agatha Christie e diretto da Sidney Lumet con Poirot interpretato da Albert Finney. Ma ci sono anche Lauren Bacall, Ingrid Bergman e Sean Connery.

Canale 5



21.00 – Concerto di Natale 2017: evento musicale natalizio giunto alla sua venticinquesima edizione. Dall’Aula Paolo VI in Vaticano si esibiranno, tra gli altri e le altre: Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D’Alessio, Fabio Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice Academy e il Piccolo Coro di Piazza Vittorio. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Universale Italiana.

Italia 1



21.10 – Una poltrona per due: viene trasmesso ogni anno alla vigilia di Natale sui canali Mediaset: è il famoso film uscito nel 1983 con Eddie Murphy e Dan Aykroyd che riprende il romanzo Il principe e il povero di Mark Twain. Il film racconta la storia di un agente di borsa, Luois Winthorpe (Dan Aykroyd), e di un mendicante, Billie Valentine (Eddie Murphy). Un consiglio per chi volesse capire il finale.

La 7



20.30 – La vita è meravigliosa: commedia di Frank Capra con James Stewart, Donna Reed e Lionel Barrymore. George Bailey, nato e cresciuto in una piccola città di campagna, dopo aver rinunciato per tutta la vita a sogni e aspirazioni pur di aiutare gli altri, colto dalla disperazione è sul punto di suicidarsi la sera della vigilia di Natale. In suo aiuto, grazie alle preghiere sue e di amici e familiari, arriverà un angelo custode mandato da Dio.

TV 8

21.20 – La storia infinita: film del 1984 diretto da Wolfgang Petersen ispirato al romanzo omonimo di Michael Ende, diventato in breve tempo un classico della letteratura per ragazzi.

Rai Movie



21.05 – Sissi, la giovane imperatrice: film del 1956 diretto da Ernst Marischka con Romy Schneider: è il secondo di una trilogia di film sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta di Baviera.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15: Lion – La strada verso casa

Sky Cinema Cult – 21: Addio mia regina

Sky Cinema Max – 21: John Rambo

Mettiamo che

Mettiamo che questo 24 dicembre vogliate vedere qualcosa di diverso, per una volta. Provate con Netflix.